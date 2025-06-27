Зеленський призначив нового суддю та розблокував роботу Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду. Це рішення дозволило відновити роботу КСУ, яка була заблокована через нестачу кворуму.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідний указ підписаний 27 червня. Президент України призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду.

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Зеленський підписав указ

Це дозволило відновити роботу КСУ, яка була заблокована через нестачу кворуму.

У січні в Конституційному суді залишалося лише 11 суддів із 18 необхідних, тоді як для роботи потрібно мінімум 12.

Олександр Водянніков – юрист із багаторічним досвідом. Він закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка та Центральноєвропейський університет у Будапешті, має ступінь магістра права (LL.M.) у порівняльному конституційному праві. Працював у Міністерстві юстиції, був консультантом Конституційної комісії та членом Ради з питань судової реформи.

Також Водянніков брав участь у розробці законопроєктів у Верховній Раді, зокрема щодо лобістської діяльності, та у створенні Плану відновлення України від наслідків війни.