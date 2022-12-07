У Конституційному Суді України проголосували за відставку 3 суддів: пішли за власним бажанням

У середу, 7 грудня, відбулось засідання суддів Конституційного Суду. За результатами зустрічі 3 суддів відправили у відставку за власним бажанням.

Судді Конституційного суду України проголосували за відставку за власним бажанням трьох суддів. Йдеться про Ірину Завгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.

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Як відомо, усі звільнені судді були призначені Верховною Радою. Варто додати, що Сергій Сас та Ігор Сліденко мали скласти повноваження у березні 2023 року. Їх призначили на посади відразу після Революції Гідності у 2014 році.

Ігор Сліденко / Фото ASPI

Водночас Ірина Завгородня ще п'ять років мала б перебувати на посаді члена КСУ.

Ірина Завгородня / Фото КСУ

Усі троє суддів подали заяви про відставку 25 листопада після чергового зриву спеціального пленарного засідання з обрання голови Конституційного Суду.

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