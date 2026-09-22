На фронті ліквідували ексмера Бєлгорода, який підписав контракт після вироку за хабар

Ексмер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Констянтин Полежаєв загинув у зоні бойових дій. Йому було 54 роки, а на фронт він потрапив безпосередньо з колонії після укладення контракту з російським оборонним відомством.

Як пишуть росЗМІ, точні обставини та місце його ліквідації наразі не розголошується. Офіційних заяв від російської влади або військового командування з цього приводу також поки немає.

Що відомо про Полежаєва

Констянтин Полежаєв очолював адміністрацію Бєлгорода з 2015 року та був переобраний восени 2018 року. Проте вже в січні 2019 року він достроково склав повноваження та перейшов на роботу до обласного уряду, де обійняв посаду заступника губернатора й очолив департамент житлово-комунального господарства.

У липні 2023 року тодішній губернатор В'ячеслав Гладков звільнив посадовця через неналежну організацію відновлювальних робіт у будинках, пошкоджених під час обстрілів Шебекіно та Нової Таволжанки. Невдовзі після відставки Полежаєва затримали за звинуваченням у корупції.

Слідство встановило, що посадовець отримав від керівника приватної будівельної компанії автомобілі люкс-класу за сприяння під час укладання державних контрактів і безперешкодне приймання робіт.

У серпні 2024 року суд призначив ексочільнику Бєлгорода 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За кілька днів до оголошення вироку Полежаєв підписав контракт із міністерством оборони Росії.

У жовтні 2024 року Бєлгородський обласний суд за клопотанням командира військової частини призупинив провадження у справі та звільнив його з-під варти на період проходження військової служби.

До слова, нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку українські спецслужби ліквідували співробітника так званого міністерства держбезпеки "ДНР" Олега Шутова, який у 2017 році підірвав командира спецпризначенців ГУР Максима Шаповала. Оперативники знищили зловмисника за допомогою саморобного вибухового пристрою, закладеного в його автомобіль.