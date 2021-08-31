Консульський відділ посольства в Туреччині перестав працювати: куди звертатись українцям
31 серпня 2021 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:посольство України у Туреччині
Відсьогодні, 31 серпня, посольство України у Туреччини тимчасово припинило роботу. Консульський відділ не працюватиме щонайменше до 10 вересня 2021 року.
Це означає, прийом та видачу готових документів тимчасово припинять. Як зазначили у посольстві, це пов'язано з карантинними заходами.
Важливо Тестування в Туреччині стануть обов'язковими: коли почнуть діяти обмеження
Водночас консульський відділ продовжує:
- опрацьовувати звернення громадян,
- здійснювати їх консульський захист на території Туреччини,
- оформлення візових клопотань іноземців через зовнішнього постачальника послуг.
Куди звертатись українцям
У разі виникнення надзвичайної ситуації, для українців цілодобово працює телефон гарячої лінії посольства – +90 539 550 98 98.
Як ситуація з COVID-19 у Туреччині
- Кількість хворих в Туреччині за останні кілька тижнів зросла, так само як і кількість госпіталізації та смертельних випадків.
- Середня кількість хворих за 7 днів сягає майже 20 тисяч випадків. Найбільшою грою ризику лишають невакциновані особи, другою групою є ті, хто отримав лише одну дозу.
- Аби зменшити ризики, запроваджують обов'язкове тестування для нещеплених викладачів, співробітників та студентів перед початком навчального року.