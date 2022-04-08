Консульство Росії у Львові стало символом мародерства й звірства росіян

Будівля колишнього консульства Росії у Львові тепер виглядає зовсім по-іншому. Тепер воно нагадує про мародерство та звірства росіян.

Львів'яни принесли до будівлі, де колись було консульство, побутову техніку та залили її фарбою. Тепер це нагадування про мародерства та звірства, які здійснюють окупанти.

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Садовий закликав провести таку ж акцію і в інших містах

У мережі світлину з "оновленого" російського консульства показав мер Львова Андрій Садовий. Міський голова закликав провести такі ж акції біля дипломатичних установ Росії в інших українських містах.

Колись у цій приватній будівлі працювало консульство Росії. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства. Закликаю зробити такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами,

– заявив Садовий.



Ось як тепер виглядає будівля російського консульства у Львові / Фото з фейсбука Андрія Садового

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