"Грає в ігри": Зеленський заявив, що Путін бреше Трампу

Президент України прокоментував взаємодію російського керівництва зі США та висловився про характер комунікації між Москвою і Вашингтоном. За його словами, російська сторона намагається впливати на американського лідера через дезінформацію та маніпуляції.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для The Guardian.

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Що сказав Зеленський про гру, яку веде Путін із США?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін вводить в оману керівництво США та намагається маніпулювати американською політикою.

За словами глави держави, він неодноразово попереджав президента США Дональда Трампа про те, що російському керівництву не можна довіряти.

Я завжди говорив президенту Трампу, що Путін бреше. Він грає в ігри з вами, з Білим домом і з американським суспільством,

– наголосив Зеленський.

Крім того, український президент заявив журналістам, що під час зустрічі в Анкориджі, яка відбулася у серпні 2025 року, Росія та США обговорювали Україну без її участі, що, на його думку, було помилкою, зокрема для американської сторони, оскільки це могло послабити її позиції через дії Путіна.

Він також припустив, що російський лідер міг надати неправдиву інформацію президенту США.

Зеленський написав відкритого листа до Путіна, щоб закінчити війну

Увечері 4 червня президент України оприлюднив відкритий лист до російського диктатора з пропозицією розпочати прямі переговори для завершення війни.

Україна запропонувала зустріч на нейтральній території та заявила про готовність до повного припинення вогню на час діалогу за умови взаємних кроків, а також порушила питання обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" і повернення вивезених цивільних. У листі Зеленський наголосив на особистій відповідальності російського керівництва за війну та вказав на внутрішні проблеми Росії і її вразливість.

У відповідь Путін назвав звернення неприйнятним і відмовився від запропонованого формату переговорів, тоді як Дональд Трамп підтримав ідею діалогу.