Нам треба вижити, – Резніков відкинув побоювання Заходу щодо контрабанди зброї з України

Україна отримує чимало озброєння від західних партнерів. Однак там почали висловлювати занепокоєння щодо того, чи ця зброя не відправляється контрабандою на "чорний ринок".

Про "побоювання" щодо можливості подальшої контрабанди зброї, яку Україна отримує від західних партнерів, з посиланням на три "джерела" написало видання Financial Times. Міністр оборони України Олексій Резніков спростував такі закиди.

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"Ми повинні вижити. Зараз у нас немає мотивів вивозити зброю з України", – заявив Олексій Резніков.

Він також додав, що кілька союзників України направили своїх представників, щоб перевірити обіг наданого ними озброєння. Відтак міністр оборони України запросив і інші країни побачити, де і як українські військові використовують надане озброєння.

Резніков відзначив, що Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, щоб спостерігати за місцем перебування та використанням озброєння, яке постачає Захід.

Окрім того, важке озброєння, яке постачається Україні (155-міліметрові гаубиці чи ракетні системи) обладнані GPS-трекерами, через що їх можна відслідкувати й за допомогою супутників. Щодо меншого озброєння, серед яких переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger або безпілотники-камікадзе Switchblade, то вони перебувають під суворим контролем.

Міністр оборони України запевнив, що постійно на зв'язку зі своїми колегами з інших країн. І поки питання про ймовірну контрабанду зброї, яку надавали Україні, не виникало.

Також не було зафіксовано контрабандне вивезення цієї зброї за межі України. Цього не зафіксували ні Європол, ні інші правоохоронні органи в Європі. І лише двічі озброєння покидало межі України. Перший раз – для ремонту гаубиці, яка була поставлена з-за кордону. Другий випадок – коли підбиту російську техніку відправили для показу у Варшаві та Празі.

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