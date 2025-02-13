Має бути справедливість для всіх, – військова Блищик розкритикувала "Контракт 18-24"

Міноборони запустило новий контракт для молоді, який передбачає додаткові пільги та грошове забезпечення. Анастасія Блищик переконана, що справедливість має поширюватися на всіх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис військовослужбовиці та журналістки Анастасії Блищик у фейсбук.

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Що Блищик думає про нові контракти для молоді

Так, Блищик зазначає, що мотивація "новобранців-мільйонерів" закінчиться в той момент, коли вони потраплять у підрозділи й почують реальні історії від тих, хто воює з 2022-го, а то й з 2014-го. Йдеться про тих, хто без "плюшок" взявся до зброї та пішов воювати. Військова зазначає, що таких людей не треба було мотивувати – вони самі прийняли це рішення.

Але замість того, щоб гідно цінувати цих воїнів, справедливо оплачувати їхні ризики на полі бою та хоча б вести з ними чесний діалог, держава просто ігнорує їх. Вони є, вони тягнуть цю війну на собі, і система знає, що виходу в них прости немає,

– каже Блищик.

За словами пресофіцерки, лояльність нинішній військових сприймається як належне, а потреби – ігноруються. Вона наголошує, що має бути справедливість для всіх – незалежно від віку, статі чи релігії.

До слова, нардеп та член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко вважає, що впровадження таких контрактів стало відповіддю на заклики партнерів щодо зниження мобілізаційного віку. "Тож ось Україна зараз і запропонує суспільству такий от мотиваційний механізм", – підсумовує Федієнко.