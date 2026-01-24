Після демобілізації можуть знову мобілізувати, – Костенко про проблему контракту "18 – 24"

Новому міністру оборони Михайлу Федорову окрім нових завдань та викликів, які він має, потрібно розв'язувати питання, що залишились невирішеними за попередника. Коли ще цю посаду обіймав Денис Шмигаль, він анонсував можливість нових контрактів для військовослужбовців – спершу для добровольців. А потім мають бути переглянуті контракти для чинних військових.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко розповів 24 Каналу, що новий міністр оборони, імовірно, підтримає цю ідею. Тому що вона була ініціативою президента України Володимира Зеленського.

Чому гальмується ухвалення законопроєкту про відстрочку контрактникам віком 18 – 24?

Костенко зазначив, що президент поставив завдання щодо контрактів, щодо переходу на професійну армію. Відповідно ця ініціатива має бути продовжена. Проте для запровадження її потрібно, щоб у Верховній Раді було ухвалено декілька законів.

"Водночас у нас часто депутати не розбираються із законопроєктами, які голосують, і живуть лише популістськими меседжами, які хтось озвучив з трибуни, щоб "завалити" певний законопроєкт", – підкреслив він.

Варто знати. Міноборони у 2025 році анонсувало контракти на 1 рік для громадян віком від 18 до 24 років. Новобранці, що підпишуть цей контракт, отримають додаткові виплати обсягом 1 мільйон гривень та соціальний пакет.

Полковник СБУ нагадав, що був законопроєкт щодо відстрочки для людей, які підписали контракти 18 – 24 років. Контракти їм зробили, а було потрібно внести у закон норму, що ці люди мають право на відстрочку. Тобто зараз якщо людина відслужила з 18 до 19 років і демобілізується, то вже на наступний день її можуть призвати як військовозобов'язану.

Фактично після демобілізації можуть знову мобілізувати. Верховна Рада хотіла це виправити разом з Міністерством оборони. Комітет нацбезпеки подав цей законопроєкт. Але депутати-популісти почали кричати, що там щось не те, а всі інші, не розібравшись, проголосували. Тим самим не дали людям, які воювали, – право на відстрочку. Це взагалі абсурд,

– пояснив Роман Костенко.

Тому секретар оборонного комітету Верховної Ради закликав народних депутатів читати документи, за які вони голосують та не вестися на провокації і популістські заяви. Тому що, за словами Костенка, люди 18 – 24 років, які підписали контракт, повіривши державі, мають право на відстрочку. І обов'язок влади закріпити це в законі.

Що відомо про контракт "18 – 24"?