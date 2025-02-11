За контрактом для молоді 18 – 24 річні чоловіки зможуть виїжджати за кордон, – Міноборони
- Міністерство оборони України запровадило контракт "18 – 24" для чоловіків, що дозволяє виїзд за кордон після року служби.
- Контракт пропонує фінансову винагороду, соціальні гарантії, іпотеку під 0% річних, компенсацію оренди житла, медичне забезпечення, стоматологію та зубопротезування.
Міністерство оборони України запровадило новий "Контракт 18 – 24" для молоді. Зокрема, за його умовами можна отримати дозвіл на виїзд за кордон.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Що потрібно для виїзду за кордон за контрактом для молоді
Міністерство оборони розкрило деталі контракту для добровольців віком 18 – 24 років. У відомстві наголошують, що серед основних переваг – фінансова винагорода та соціальні гарантії, які не пропонує жодна цивільна професія.
Зокрема, чоловіки у віці від 18 до 24 років, які підпишуть новий контракт, отримають можливість виїхати за кордон після одного року служби.
Інші соціальні гарантії, які надає "Контракт 18 – 24":
- іпотека під 0,0% річних після закінчення контракту ("єОселя");
- самостійний вибір частини та спеціальності;
- компенсація оренди житла на час служби;
- медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування.
Які соціальні гарантії надає "Контракт 18 – 24" / Фото Міноборони