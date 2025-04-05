"Контракт 18 – 24": у ЗСУ пояснили, що може стати причиною відмови
- Деякі українці отримують відмову в підписанні контракту за програмою "Контракт 18 – 24" через непроходження психологічного відбору або військово-лікарської комісії.
- В процесі базової військової підготовки рекрути вивчають зв'язок, тактичну медицину, вогневу підготовку та національно-патріотичну підготовку.
Деякі українці, які хочуть стати учасниками програми "Контракт 18 – 24", отримують відмови. Основними причинами стає непроходження психологічного відбору або військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіцерку відділення дистанційного найму, соцмереж і взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодшу лейтенантку Аллу Пунько.
Читайте також Хто з військових може отримати 1 мільйон гривень: у Міноборони зробили нову заяву
Що може стати причиною відмови
Під час пресконференції "Контракт 18 – 24. Рекрутинг свідомої молоді" Алла Пунько розповіла, що найбільшим попитом в програмі користуються спеціальності розвідника та стрільця.
За цим контрактом є передбачений перелік спеціальностей: стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них. Тому рекрути можуть обирати тільки серед цих,
– додала вона.
За словами офіцерки, в процесі базової військової підготовки навчання проходить у складах по 25 – 30 осіб. Зокрема, рекрути вивчають зв'язок, тактичну медицину, вогневу підготовку та національно-патріотичну підготовку.
Критерії відбору: відповідний вік від 18 до 24 років включно, також придатність, яка засвідчена військово-лікарською комісією, проходження психологічного відбору та відсутність судимостей у кандидатів... Також можуть відмовити безпосередньо в частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді,
– пояснила Пунько
Як зазначила офіцерка, близько 5% кандидатів отримали відмову у підписанні контракту через те, що вони не пройшли психологічний відбір або ВЛК.
До слова, нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію проєкту "Контракт 18 – 24" на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.