"Контракт 18 – 24": у ЗСУ пояснили, що може стати причиною відмови

Деякі українці, які хочуть стати учасниками програми "Контракт 18 – 24", отримують відмови. Основними причинами стає непроходження психологічного відбору або військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіцерку відділення дистанційного найму, соцмереж і взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодшу лейтенантку Аллу Пунько.

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Що може стати причиною відмови

Під час пресконференції "Контракт 18 – 24. Рекрутинг свідомої молоді" Алла Пунько розповіла, що найбільшим попитом в програмі користуються спеціальності розвідника та стрільця.

За цим контрактом є передбачений перелік спеціальностей: стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них. Тому рекрути можуть обирати тільки серед цих,

– додала вона.

За словами офіцерки, в процесі базової військової підготовки навчання проходить у складах по 25 – 30 осіб. Зокрема, рекрути вивчають зв'язок, тактичну медицину, вогневу підготовку та національно-патріотичну підготовку.

Критерії відбору: відповідний вік від 18 до 24 років включно, також придатність, яка засвідчена військово-лікарською комісією, проходження психологічного відбору та відсутність судимостей у кандидатів... Також можуть відмовити безпосередньо в частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді,

– пояснила Пунько

Як зазначила офіцерка, близько 5% кандидатів отримали відмову у підписанні контракту через те, що вони не пройшли психологічний відбір або ВЛК.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію проєкту "Контракт 18 – 24" на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.