ЗМІ розповіли про першу дівчину-рекрута, що служить у ЗСУ за "Контрактом 18 – 24"

21-річна Ляля з Одещини стала першою дівчиною, яка долучилася до лав ЗСУ за "Контрактом 18 – 24". Зараз вона проходить вишкіл у складі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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21-річна Ляля стала першою рекруткою

Попри те, що Ляля ще з перших днів війни прагнула вступити до лав ЗСУ, зробити це їй вдалося лише зараз – раніше їй відмовляли через вік і стать. Дівчина розповіла, що вона подала заявки до кількох бригад, однак першою відповіла саме 72-га.

Навіть тут не всі сприймають жінок у війську. Буває, запитують – нащо ти сюди прийшла? Утім, якби мені була цікава їхня думка, мене б тут не було,

– поділилася вона.

Військова одразу отримала позивний "Ляля", однак, за словами дівчини, для "своїх" вона – "Демон".

Сама Ляля родом з Одещини: вона закінчила медичний коледж, а тому у війську обрала спеціальність "стрілок-санітар".

У рекрутинговому центрі лякали – ручки-ніжки відірвані показували на фото. Питали, чи я розумію, що доведеться це збирати по шматках. Але я в хірургії була і таке бачила наживо,

– пояснила військова.

За словами дівчини, спеціальних умов для себе вона не очікує, хоч і буває важко. Під час тренінгу з виживання Ляля йшла назад у повній броні та плакала – їй було важко звикнути до 25 кілограмів амуніції, а спина боліла від перенапруги.

В інтерв'ю військова розповіла, що першу частину державної виплати в межах контракту вона витратить на анатомічний жіночий бронежилет.

До слова, нещодавно журналісти BBC також повідомили, що станом на середину квітня долучитися до ЗСУ за контрактом 18 – 24 вже зголосилося близько чотирьох сотень рекрутів.