Контракти для молоді 18 – 24 років: перелік бригад, які можна обрати

Міністерство оборони України оприлюднило подробиці служби за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, який дає низку можливостей, зокрема виплати та соціальні гарантії.

Він передбачає службу у конкретних бригадах, є можливість самостійно обрати бажаний підрозділ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Де можна буде проходити службу

На сайті українського оборонного відомства вказані 6 бригад. Серед них є і ті, які брали участь у боях за Маріуполь, Бахмут, Слов'янськ та Донецький аеропорт, а також Покровськ. До переліку запропонованих увійшли:

72 окрема механізована бригада ЗСУ імені Чорних Запорожців;

95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ;

38 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ;

28 окрема механізована бригада ЗСУ;

10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" ЗСУ;

92 окрема штурмова бригада ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський розповів про умови однорічних контрактів, за якими до війська планують залучати людей, які не досягли мобілізаційного віку. Тоді він анонсував, що деталі оприлюднять згодом, що і сталося сьогодні.