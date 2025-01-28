Залучення до армії молоді до 25 років: Веніславський прокоментував наміри влади

В Україні планують розробити нові законодавчі ініціативи, які допоможуть залучити до війська юнаків 18 – 25 років на добровільній основі. Зокрема, йдеться про грошові заохочення.

Проте багато чого зараз впирається у брак бюджетних коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на слова член Комітету Федора Веніславського в інтерв'ю УНІАН.

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Як влада хоче залучити молодих людей до ЗСУ

Федір Веніславський зазначив, що наразі в Раді немає законопроєкту щодо стимулів для хлопців 18 – 25 років. Профільний комітет вже має напрацювання, але питання у бюджеті. Нардеп наголосив, що ідея залучення до війська молодих людей не нова – на сьогодні вона вже працює.

Минулого року достатньо велика кількість молодих людей 18 – 25 років, а це не одна тисяча, уклали контракт і служать у Збройних силах України. Враховуючи те, що можуть бути задіяні ще механізми матеріального стимулювання, то кількість охочих служити може зрости,

– вказує він.

У відповідь на питання, наскільки планують збільшити фінансовий стимул, нардеп сказав, що не готовий називати конкретні цифри.

"Але потрібно розуміти, що сподіватися лише на суттєве збільшення грошового забезпечення як стимулу залучення до ЗСУ – це один із варіантів", – каже Веніславський.

За словами нардепа, не йтиметься про кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт у порівнянні з тими, хто уже служить. Скоріше за все будуть одноразові виплати при укладенні контракту. А на службі вони отримують кошти на рівні з іншими військовослужбовцями.