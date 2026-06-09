Перевести українську армію на контрактну основу та підвищити оплату: Зеленський анонсував зміни

Україна розглядає перехід Збройних сил на контрактну основу. Втім, для цього країна потребує додаткової міжнародної фінансової підтримки.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The Guardian.

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Президент заявив, що Україна має поступово переходити до контрактної моделі армії та забезпечити військовослужбовцям гідний рівень оплати за службу.

Нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя,

– наголосив Зеленський.

Втім, за його словами, для цього необхідне додаткове фінансування, оскільки нинішній рівень суттєво нижчий, ніж у Росії платять найманцям.

Також Зеленський висловив сподівання на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що під час засідання Комітету з питань бюджету в Міністерстві оборони України повідомили, що існує нестача коштів на виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Припускається, що наприкінці 2026 року відомство знову звертатиметься по допомогу до уряду.

Водночас, зазначив нардеп Железняк, підвищення зарплат буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету. Також він додав, що слід "придумати формулу", яким чином зараз підняти щонайменше на 10 тисяч гривень мінімальну зарплату.