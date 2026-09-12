Українські військові зрізали контрольований російськими окупантами виступ на північ від Лимана та відновили контроль над 77 квадратними милями території. Контратака 3-го армійського корпусу ЗСУ тривала в умовах суворого інформаційного режиму тиші, через що вище керівництво країни-агресорки тривалий час не володіло реальними даними про ситуацію на фронті.

Як повідомляє видання The Telegraph, контрнаступальна операція в районі селища Нове розпочалася ще 22 травня.

Які подробиці?

Українським підрозділам вдалося завдати раптового удару по позиціях противника та розсікти угруповання окупантів.

Протягом 4 місяців бійці та аналітики OSINT-спільноти утримувалися від публікації кадрів з місця подій, щоб не розкривати просування українських сил.

Завдяки цьому російські військові блогери та місцеве командування Росії тривалий час звітували у Москву про "успішну оборону" та контроль над територіями, яких вони насправді вже не утримували.

1 вересня Володимир Путін під час візиту до Бішкека заявив, що російські війська нібито захопили Святогірськ. Проте аналітики UA Control Map та інших моніторингових груп на той момент вже зафіксували, що місто перебуває під повним контролем Сильних оборони.

Що відбувається у Святогірську: дивіться карту DeepState

Фейкові звіти окупантів та викриття брехні

За кілька днів після заяви очільника Кремля командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький опублікував відео зі звільненого Святогірська, спростувавши заяви російської пропаганди.

Зніміть свої клоунські носи та барвисті перуки. Тут немає жодного російського солдата,

– звернувся Білецький до командування країни-терористки.

Публікація цього відео викликала хвилю обурення серед російських військових оглядачів, які звинуватили місцевих командирів у систематичному подаванні неправдивої звітності. Через фальшиві карти командування окупантів навіть утримувалося від завдавання авіаударів по позиціях, де просувалися українські сили, вважаючи їх "тиловими".

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначив, що це просування стало однією з найважливіших операцій року, адже воно сповільнить спроби Росії прорватися до міст Фортечного поясу Донеччини. Наразі в районі Лимана триває зачистка залишків оточених російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості застосування режимів інформаційної тиші під час проведення контрнаступальних операцій Сил оборони України.

При цьому, у Кремлі досі розраховують завершити повне захоплення Донбасу до кінця 2026 року. Водночас військове командування Росії намагається домогтися продовження встановленого терміну до 31 березня 2027 року.