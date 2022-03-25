ЗСУ відкинули ворога від Києва завдяки успішним контратакам, – британська розвідка

Українські військові на Київщині не лише тримають оборону, а ще й переходять у наступ. За даними британської розвідки, завдяки успішним контратакам ЗСУ зуміли деокупувати вже кілька населених пунктів.

Розвідка Великої Британії підтвердила інформацію про успішні контратаки ЗСУ у Київській області. Повідомляється, що нашим військовим вдалося визволити з-під тимчасової російської окупації кілька міст області.

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Які ще успіхи ЗСУ відзначила британська розвідка

У Великій Британії припускають, що українські сили спробують відтіснити російські війська по північно-західній осі від Києва – до аеродрому Гостомель.

Українські контратаки та відступ російських військ на сильно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 кілометрів на схід від Києва,

– ідеться у зведенні британської розвідки.

Окрім Київщини, ЗСУ здобувають нові перемоги й на півдні України. У розвідці зазначають, що хоч росіяни досі намагаються обійти Миколаїв, щоб наблизитися до Одеси, їхнє просування вкрай повільне. Усе через проблеми з логістикою та героїчний опір наших захисників.

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