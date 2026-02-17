Уникли обвалу фронту, – військовий про оборонну операцію ЗСУ на Запоріжжі

ЗСУ проводять стратегічно оборонну операцію у Запорізькій області. Тривають контатакувальні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що мета цих контрдій – витіснити ворога, зайняти певні позиції, рубежі. Нашим бійцям вдалося стабілізувати ситуацію у напрямку Гуляйполя.

Дивіться також Росія завила про "контрнаступ": що насправді відбулось біля Гуляйполя та чому ворог панікує

Як ЗСУ діяли на Запоріжжі?

Олександр Мусієнко розповів, що Росія розглядала Запорізький напрямок як один з пріоритетних для ведення наступальних дій з осені 2025 року. Вони перегруповувалися, підтягували сили. Частково це пояснювалося тим, що ворог мав тактичні успіхи в районі Гуляйполя. Там їм вдалося просунутися, створити певні загрози для нашого угрупування військ.

На щастя, вдалося уникнути прориву та обвалу фронту, стабілізувати лінію оборони на цьому напрямку. Після того ворог підтягував сили. Вони підтягнули частину своїх підрозділів угрупування військ "Дніпро" із лівобережжя Херсонщини. Там були різні підрозділи, елітні і не дуже,

– сказав він.

Зокрема, там були десантники, метою яких було спробувати наступати з трьох напрямків – Олександрівський, Оріхівський, Гуляйпільський. Перед загарбниками стояла ціль вийти та створити оперативні загрози Запоріжжю. Це потрібно було, щоб у такий спосіб підняти інформаційний шум, психологічний ефект від операції, спробувати протиснути ЗСУ та досягти просування, загрози обласному центру.

Але були вжиті контрдії, мета яких зупинити просування, наскільки це можливо, і поступово витісняти ворога. Ворог вклинився безпосередньо у напрямок Гуляйполя, почав намагатися обходити на північ, залучати фланги. Стало очевидно, що з метою уникнення загроз для нашого угрупування та виходу ворога на оперативний простір потрібно діяти і з'явилися можливості для таких дій,

– пояснив військовий.

За його словами, ці дії ЗСУ відбулися з метою покращення положення наших тактичних військ, недопущення вклинення ворога, темпу просування і створення загроз Запоріжжю. Там тривають активні бої. Однак українським захисникам вдалося призупинити їх, щоб ворог зараз не вклинювався і не створював загрози стрімкого прориву.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що Гуляйполе вже не пріоритет для росіян. Там ЗСУ проводять контрнаступальні дії, продовжують стабілізувати ситуацію. Проте накопичуються по лінії Токмак – Оріхів – Василівка. Найімовірніше, ворог робитиме спроби наступу саме там.

Що відбувається у Гуляйполі?