Терміново перекидають війська: в ISW пояснили, як контратаки ЗСУ ставлять Росію перед вибором
Контратакувальні дії української армії стають серйозним викликом для планів окупантів. Їхнє командування змушене обирати між утриманням позицій в Дніпропетровській області та власним наступом на інших ділянках фронту.
Саме до таких висновків приходять аналітики з Інституту вивчення війни.
Наскільки серйозними є наслідки для російської армії?
ISW зазначає, що росіяни неодноразово змушені були перекидати війська з інших ділянок фронту на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки, а подекуди й залучати резерви, які берегли на майбутні наступальні операції. Серед таких військових формувань:
- 40-ва бригада морської піхоти та 55-та дивізія морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, які передислокували з тактичного району поблизу Добропілля на Гуляйпільський в кінці лютого.
- 120-та дивізія морської піхоти.
- 656-й мотострілецький полк, даних про участь у боях якого не було від серпня 2025 року.
- Як повідомляє український військовий оглядач Костянтин Машовець, 69-та окрема бригада прикриття та 38-ма мотострілецька бригада можуть стати наступними, які виведуть з резерву для оборони Олександрівського напрямку.
Карта бойових дій в Дніпропетровській області / ISW
Карта бойових дій в Запорізькій області / ISW
Як ці дії впливають на подальші наміри Росії?
Аналітики приходять до висновку, що якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, то контратаки ЗСУ поставлять російське командування перед непростим вибором або відбивати українські контрнаступальні дії, або наступати на інших ділянках фронту, бо особового складу й техніки на обидві задачі не вистачає.
Таким чином українські військові унеможливлюють плани росіян провести весняно-літній наступ у 2026 році.
Зверніть увагу! В розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, розповів, що Сили оборони України здійснюють активну оборону. Крім того він підтверджує, ЗСУ зривають весняний наступ Росії, наголосивши, що це принциповий момент на який задіюють багато зусиль.
Яка зараз ситуація на фронті?
- Нагадаємо, що ISW приходить до всиновку, що окрім вдалих контратакувальних дій, ЗСУ мають низку локальних успіхів і на інших ділянках фронту. Зокрема на Куп'янському. Оскільському та Констянтинівсько-Дружківському.
- Нещодавно воїни 79-ї ОДШБ знищили елітний російський підрозділ, з яким вони вели бої за Донецький аеропорт.
- Президент України також лишається оптимістичним стосовно можливостей української армії стримати російський наступ. Він заявляє, що плани росіян вже провалилися.