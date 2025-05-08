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24 Канал Новини України У Сумах проводять контрдиверсійні заходи: ОВА попереджає про можливі незручності
8 травня, 11:22
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У Сумах проводять контрдиверсійні заходи: ОВА попереджає про можливі незручності

Дмитро Усик
Основні тези
  • 8 та 9 травня в Сумах проводяться контррозвідувальні заходи за участю СБУ, Нацполіції, Військової служби правопорядку у ЗСУ та Нацгвардії.
  • Можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів, огляд автомобілів та територій, з метою підвищення безпеки громадян в умовах війни.
  • СБУ просить громадян із розумінням ставитися до можливих незручностей, реагувати на законні дії та мати при собі документи, що посвідчують особу.

8 та 9 травня СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території міста Суми. До них долучені Нацполіція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Нацгвардія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Зазначається, що відповідні безпекові заходи триватимуть на території всього міста.

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Що відомо про перевірки у Сумах

Метою контррозвідувальних заходів у Сумах є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах війни. Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися додаткова перевірка, 
– вказують в ОВА.

Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Служба безпеки України просить українців з розумінням поставитися до можливих незручностей. Там закликають належно реагувати на законні дії та вимоги, а також мати з собою документи, які підтвердить особу і дотримуватися комендантської

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії і вимоги, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

 