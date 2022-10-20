Контрнаступ на Донеччині: що знайшли прикордонники на захоплених позиціях окупантів

Контрнаступ українських захисників на Донеччині триває. Росіяни змушені відступати та покидати свої позиції.

Українські прикордонники показали, що вдалося знайти на звільнених від ворога територіях. Судячи зі знахідок, окупанти не були готові до приходу ЗСУ.

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Що окупанти залишили після себе на Донеччині

У ході контрнаступу на Донеччині українські захисники звільнили 40 населених пунктів в Лиманській та Святогірській громадах. На частині територій, звідки вдалося вигнати загарбника, почали працювати прикордонники.

Росіяни не відступали послідовно. Про це свідчить те, що окупанти залишили велику кількість бойової техніки, боєприпасів та озброєння.

Окрім того, російські військові "забули" свій одяг та їжу. Як повідомляють у ЗСУ, було також декілька дуже цікавих знахідок.

Утікаючи, окупанти залишили старі відеокасети / Скриншот з відео

Мовиться про грамофон та старі відеокасети. Навіщо росіяни взяли їх з собою на війну залишається загадкою.

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У Донецьку "бавовна" прилетіла в "адміністрацію" 19 жовтня

У тимчасово окупованому Донецьку вночі 19 жовтня було чути вибухи. За даними окупаційної влади, приліт був в "адміністрацію".

"Бавовна" прогриміла у Ворошиловському районі міста. Після цього у Донецьку почалися перебої з інтернетом.

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