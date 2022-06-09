Контрнаступ на Херсонщині та вибухи в Харкові: основне за 106 день

Українські війська 106 день мужньо протистоять російським загарбникам. Боротьба запекла й наші воїни йдуть до кінця та показують неабиякий героїзм.

Основні події, які відбуваються на фронті 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найактуальніше і найважливіше читайте нижче.

До теми Росіяни готують наступ на Слов'янськ і контролюють більшу частину Сєвєродонецька: 105 день війни

05:40 Російські силовики намагаються підірвати моральний дух захисників України. Для цього почали проводити більш активні психологічні та інформаційні операції.

04:44 Олексій Арестович розповів, що наші Збройні Сили на Херсонщині пішли в контрнаступ. Українські бійці завдали втрат ворогу. У цих спробах похоронили десь батальйонно-тактичну російську групу.

03:33 Російські військові знову обстріляли прикордонну територію Сумщини. Попередньо відомо про понад 10 вибухів. Зафіксували 14 вибухів, вони пролунали на напрямку Катеринівки, попередньо – вдарили з міномету.

00:46 У Харкові знову пролунали вибухи. Після цього у місті спалахнула пожежа. Згодом у місті повністю зник телевізійний сигнал.