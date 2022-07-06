Ключ від успіху, – Жданов пояснив, чому битва за Південь буде вирішальною

Захід вважає, що головна битва за Україну буде на Півдні. Про це повідомила низка медій.

Можливо, головні битви, які вирішать розвиток війни, будуть за Херсон та Мелітополь. Військовий експерт Олег Жданов для 24 каналу зазначив, що погоджується з цією думкою.

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"На сьогодні Південь України – це ключ від успіху, бо можна розв'язати одразу кілька питань. Коли починати наступ з Півдня – з'являється доступ до Криму. Також перерізаємо артерію постачання для більшості угруповань Півдня та Північнокримський канал й можемо рухатися вздовж узбережжя Азовського моря і до кордону України біля Ростовської області. Тоді Луганська та Донецька області опиняються у напівоточені", – розповів Жданов.

Окупанти зосередились на Донбасі

Росіяни наразі не форсують події з Півдня України, бо, як сказав Жданов, самі себе загнали в пастку. В окупантів війною командують політики, а не військові.

"Є політична воля путіна "звільнити" Донбас, тому вони туди стягують сили й засоби з інших напрямків. Тепер, коли ми на Донеччині та Луганщині завдаємо їм удари, то якщо росіяни там не матимуть успіху й почнуть перекидати на Харківський, Запорізький або ж Херсонський напрямок сили, то слабнутимуть там", – сказав Жданов.

Він додав, що на сьогодні в окупантів змоги постачати оперативний резерв для вводу у бій з території росії немає.

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Україна тримається на власних ресурсах

За словами Жданова, найефективніше на фронті показав себе український протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Він отримав масове застосування. Дуже добре себе показала ракета "Нептун", але, на жаль, її недостатньо, бо військові витратили все, що було.

Також є "Вільха" – боєприпас до реактивної системи залпового вогню. Жданов сказав, що за точністю він не поступається HIMARS, а за дальністю ефективніший на 50 кілометрів. Його запаси також витратили.

"Не знаю, яка країна змогла б протриматися на власних запасах і протистояла російській армії. Ми тримаємось вже п'ятий місяць. Це, на мій погляд, дуже гарний показник. У нас тільки у червні почала надходити артилерія західних зразків", – наголосив військовий експерт.

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