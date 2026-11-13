Апостол пояснив, за яким принципом ЗСУ обирають напрямки для контрнаступу

Українські військові планують наступальні операції там, де є реальні шанси на успіх. На складних ділянках фронту головним завданням може бути стримування російської армії та стабілізація оборони.

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Як ЗСУ обирають ділянки для контрнаступу?

За словами Апостола, наступати потрібно там, де українські війська можуть досягти конкретного результату.

Атакувати добре укріплені позиції противника, який має чисельну перевагу, не завжди доцільно.

Апостол пояснив, що на одних напрямках ЗСУ можуть проводити наступальні операції, а на інших – зосереджуватися на стримуванні ворога та виснаженні його сил.

Водночас успіх операцій визначається не лише звільненою територією, а й тим, як вони впливають на ситуацію на фронті.

Окремо командувач ДШВ зазначив, що успішні наступальні операції ЗСУ впливають не лише на ситуацію на фронті, а й на ставлення міжнародних партнерів до України та її позиції на переговорах.

За його словами, успіхи українських військових спростовують заяви Росії про нібито неможливість подальшого спротиву.

Нагадаємо, що восени Сили оборони провели щонайменше дві успішні контрнаступальні операції – "Вівальді" на Лиманському напрямку і "Велес" на Куп'янському.