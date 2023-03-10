Росіяни запізнилися, – військовий експерт про помилку ворога та контрнаступ ЗСУ

Видання The Economist пише про те, що росіяни продовжуватимуть наступ на Донбасі. У якийсь момент їм доведеться перекинути свої сили з інших ділянок фронту. ЗСУ можуть цим скористатися і перейти у контрнаступ на певних напрямках.

Можливо, вони будуть відводити частину ресурсів так званої другої лінії. Це може статися на Південному напрямку та на Слобожанщині. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

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"Говорити, що вони серйозно оголять якісь ділянки, і для нас наступ перетвориться на якусь прогулянку, я б не став", – стверджує військовий експерт.

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У чому помилка росіян

Що ж до ресурсів та резервів ворога, зазначає Грабський, окупанти дещо запізнилися з оголошенням чергової хвилі мобілізації. Про це ми говорили з кінця грудня 2022 року, наголошуючи на тому, що Росія може це робити.

Коли відпрацьовуються певні плани, себе ставиш на місце противника і думаєш як противник. Виявилося, що вони (росіяни – 24 Канал) не думають так, як ми,

– акцентує військовий експерт.

Держава-агресорка не відпрацювала питання чергової хвилі мобілізації, каже Грабський, що значно ускладнює їй процес підготовки й забезпечення додатковим ресурсом та бойовим потенціалом своїх підрозділів.

Так, ми отримуємо певний часовий проміжок. За словами військового експерта, через 1 – 2 місяці противник фізично не матиме доступних резервів – це дасть нам можливість проводити певні наступальні дії. "Це питання досить об'єктивне і може бути реалізоване, в цьому немає жодних сумнівів", – резюмував Сергій Грабський.

Останні втрати ворога