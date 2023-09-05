Може бути мережа лабіринтів: військові шокували заявою про другу лінію оборони

Російські окупанти могли створити цілу мережу лабіринтів на другій лінії оборони. На це у них було достатньо часу – понад рік.

Деталі Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він зауважив, що друга лінія оборони – досить потужна.

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Штупун зауважив, що не розуміє, чому часто кажуть, що вона – легша.

Так, щільність мінних полів там менша, але їх кількість досить велика. Єдине, що може зіграти нам на руку, це те, що траншеї, окопи і перекриття не такі міцні. У росіян було понад рік часу, щоб окопатися, тому я думаю, що лабіринти там існують,

– наголосив речник.

Він додав, що, підпалюючи поля, російські загарбники самі ж їх і розміновують. Штупун зауважив: "дурнів у Росії багато", тож, можливо, окупанти продовжать це робити.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони

Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня – розповіла, що під час контрнаступу воїни ЗСУ мають успіх. Зокрема, герої прорвали першу лінію оборони на Півдні. Гуменюк наголосила: це – лише перший етап. Далі треба закріпитися і забезпечити безпеку для підрозділів.

Загалом про просування героїв повідомляють дозовано, аби не нашкодити захисникам.