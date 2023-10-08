Є 2 перспективних напрямки: генерал армії у відставці назвав передумови прориву фронту

Наразі російські окупанти перекидають резерви на Схід та Південь України. Загарбники намагатимуться стримати український контрнаступ.

Позаяк ворог зорієнтувався, що Сили оборони мають два перспективних напрямки. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він також пояснив, звільнення якого міста призведе до потужного удару по престижу Владіміра Путіна.

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Перший напрямок

Імовірно, українські воїни можуть визволити Бахмут та рухатися у бік Кліщіївки й Андріївки. Перекриття комунікацій та логістичних шляхів ворога – це, фактично, кінець утримання окупантами Бахмута.

Адже російське угруповання не зможе втриматися без підкріплення та зовнішніх впливів, тобто резервів. Тому окупанти перекидають військо та техніку з Росії й напрямку Куп'янськ-Сватове-Лиман на Бахмутський напрямок.

Маломуж припустив, якщо Сили оборони проводитимуть активно наступальні дії як на Півдні та перекриють логістичні шляхи на Півночі, то, імовірно, відіб'ють Бахмут за кілька тижнів. Однак Росія намагатиметься завадити такому розвитку подій.

Росія кидає ще туди близько двох бригад, кілька полків, зокрема ВДВ. А також вагнерівців, які діють у збройних силах Росії, як приватні військові кампанії, щоб зменшити наші наступальні операції і не допустити визволення Бахмута,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Втрата Бахмута – провал для Путіна

На думку Маломужа, Владімір Путін зробив особливу ставку: програш у Бахмуті – потужний удар по іміджу російського президента. Позаяк тоді так звана "СВО" набуде провального статусу, а Сили оборони продовжать звільняти територію України.

Крім того, Бахмут – це символ стійкості та незламності. Для Путіна та Росії – це військово-політичний формат високого рівня. Для України – це стимул для визволення наших територій. Для світу – це переломний формат у війні.

Це вже конкретний символ, що ми перемагаємо й підтримка може дати надзвичайно потужні результати,

– сказав Микола Маломуж.

Другий напрямок

Як розповів Маломуж, Південь має стратегічне значення щодо перспективності агресії Росії. Рух у бік Токмака й зупинення основного залізничного сполучення перекриють 2/3 постачань техніки, озброєння та резервів росіянам на Запорізькому напрямку.

Маломуж про ситуацію на полі бою: дивитися відео

Це, фактично, перекриття усіх комунікацій зі Сходом і далі продовження руху аж до моря. І це передумова до стратегічної наступальної операції на Півдні,

– сказав генерал армії у відставці.

За його словами, цю операцію військове керівництво повністю розробить. Сили оборони можуть завдати удари з різних сторін: з Роботиного й згодом перехід до Бердянська та Мелітополя, а також з Херсонського напрямку, що означатиме імовірне оточення ворога та рух на Крим під час осінньо-зимового наступу.

Затишшя не буде

Маломуж вважає, що може відбутися зміна диспозиції – десь пришвидшення, десь гальмування. Однак у ворога схожа ситуація: маневрувати та перекидати війська з Куп'янська до Роботиного – дуже складно. Ба більше, ще й тоді, коли все контролюють дрони, ГУР, космічна розвідка та РСЗВ.

Сьогодні відбувається потужний формат підготовки до вирішальних подій та боїв,

– зазначив Микола Маломуж.

І також додав, тиші не буде, як хотіли б росіяни. Фаза війни зростатиме: Сили оборони знищуватимуть ворожі резерви у всіх секторах, перекриватимуть логістичні шляхи й створюватимуть передумови наступу.

Не буде заважати погода. Сили спеціальних операцій та бійці, які вже пройшли зиму, осінь, весну у різних умовах, вже вміють воювати в таких умовах. І це може бути не лише мінусом, а й перевагою якоюсь мірою над ворогом,

– підсумував Маломуж.

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