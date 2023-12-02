Ми цього не дали українцям, – ексглава ЦРУ відповів, чого забракло ЗСУ в ході контрнаступу

Американський генерал у відставці Девід Петреус став одним з авторів книжки: "Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України". У ній він, зокрема, спробував відповісти, чому ЗСУ не досягли влітку того прориву, якого від них очікували.

Зазначимо, що Петреус – колишній директор Центрального розвідувального управління та екскомандувач коаліціями під проводом США в Іраку та в Афганістані. Щодо контрнаступу нашої армії він висловлювався неодноразово.

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Петреус про літній контрнаступ ЗСУ

Упродовж 2023 року всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін у цій війні. Зі слів генерала зрозуміло, що країнам-партнерам, зокрема, варто було б швидше ухвалювати рішення щодо надання зброї.

Чому Україна опинилася в такій ситуації, як зараз на полі бою? Ми бачили наші затримки із наданням їм (військової техніки – 24 Канал), наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard,

– констатував Петреус.

Ексглава ЦРУ додав, що Захід також затримав рішення щодо:

вкрай корисних на полі бою касетних боєприпасів;

комплексів ракет дальнього радіуса дії для РСЗВ;

щонайголовніше, літаків західного зразка.

У нашій (військовій – 24 Канал) доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні… Я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів... Наша доктрина каже, що для цього потрібна перевага в повітрі, а також багато інших можливостей. І ми цього не дали українцям,

– наголосив військовий.

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Що каже українська влада

Нещодавно в інтерв'ю Associated Press президент Володимир Зеленський відповів, чи задоволений він результатами контрнаступу Збройних Сил. Він наголосив, що задоволений тим, що наша армія не відступає, але геть не задоволений тим, що ми втрачаємо щодня людей.

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", – також констатував глава нашої держави. Водночас він заявив, що Україна вчасно не отримала усієї необхідної зброї від союзників. Однак це не означає, що ми маємо здаватися.