Українці знову перевершили очікування, – Столтенберг про контрнаступ

Сили оборони продовжують наступати для деокупації всіх наших теротиорій. Генсек НАТО заявив, що українці вкотре перевершили очікування.

Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю CNN, передає 24 Канал. Також посадовець наголосив, що сьогодні важливо підтримувати нашу державу. Він відкинув критику нібито "повільного" просування ЗСУ.

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"Українці досягають ще більших успіхів"

Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема, завдяки мінним полям, і тому нині ще важливіше підтримувати їх (ЗСУ – 24 Канал),

– підкреслив генсек.

Також зауважив, що це запекла, важка боротьба і нелегкий шлях до перемоги, однак, українці добиваються успіхів, які "набирають обертів".

Відповідаючи на запитання щодо розбіжностей в оцінці тактики контрнаступу серед західних військових, Столтенберг зазначив, що між союзниками з НАТО ведеться постійний діалог і, звичайно, також діалог з Україною.

Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, і ми повинні пам'ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили Північ, Київ, Схід, Харків, територію на Півдні, Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів,

– наголосив посадовець.

Також додав, що потрібно допомагати порадами й підтримкою, "але врешті-решт саме українці мають приймати рішення". Окрім того, Столтенберг зазначив, що передові системи ППО, надані союзниками, вже довели свою виняткову ефективність. Українські військові вміло керують цими системами, так само як і безпілотниками, а також крилатими ракетами великої дальності, підсумував генсек.

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ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони ворога на Півдні

Зауважимо, що раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі також заявив, що українські воїни мають успіхи. Зокрема, прорвали першу лінію оборони росіян – ту, де є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї. Міллі назвав її головною та наголосив, що окупанти готували укріплення багато місяців.