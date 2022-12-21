До Нового Року варто очікувати добрих новин від ЗСУ, – Гайдай

Через те, що стовпчики термометрів опустились нижче нуля, важка військова техніка захисників України може легше пересуватися на фронті. Відтак найближчим часом ЗСУ зможуть діяти активніше.

Зокрема війська України зможуть набагато швидше рухатись, ніж кілька тижнів тому. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Важко, але просуваються вперед, – Гайдай про успіхи ЗСУ біля Сватового та Кремінної

Бойові дії на лінії фронту пришвидшаться

Через це українська армія готується до активних наступальних дій на Сході України, а тому до Нового року слід очікувати хороших новин від ЗСУ. Однак на яких саме напрямках – голова ОВА не розповів, лише спрогнозував активні контрнаступальні дії.

Зараз Збройні сили України зможуть діяти активніше. Наші війська зможуть набагато швидше рухатись, ніж кілька тижнів тому. Не варто уточнювати про напрямки, де саме слід очікувати активних дій української армії. Проте до Нового року слід очікувати гарних подарунків від Збройних сил України,

– розповів Сергій Гайдай.

Хороші новини з Кремінної

Зазначимо, що раніше Сергій Гайдай анонсував також хороші новини до Нового року й з Кремінної. За його словами, військові України перебувають за якихось кілька кілометрів від цього населеного пункту. Тож він висловив надію, що невдовзі можна буде говорити про те, що звідти вдалося вибити ворога.

Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону,

– розповів він.

Однак при цьому ворог України також не збирається складати зброю. Навпаки, за даними голови Луганської ОВА, окупанти з усіх сил намагатимуться захистити позиції, зайняті ними раніше.

Що відбувається на Луганському напрямку