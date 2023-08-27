ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій ворога: аналіз ISW

Американський Інститут вивчення війни 27 серпня оцінив контрнаступальні дії ЗСУ зі звільнення нашої території від ворога. Там зазначили, що наші військові просуваються через найскладнішу ділянку в лінії оборони противника.

Крім того, аналітики зазначили, що подекуди ЗСУ також працюють і в тилу ворога. Зрештою наші військові мають успіхи з прориву оборонних позицій російської армії.

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ЗСУ мали успіх у Запорізькій області

Аналітики зазначили, що Сили оборони змогли досягти значних тактичних успіхів у Запорізькій області. Вони наголосили, що ЗСУ просуваються через серію найбільш підготовлених російських оборонних позицій.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що українські сили просунулися біля Новопрокопівки у Запорізькій області,

– сказали в Інституті.

Експерти також згадали слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, який заявив, що українські сили наразі наступають через основний комплекс російських оборонних ліній.

Цю інформацію підтвердив й один з українських командирів, що воює на Півдні. Він сказав, що українські сили прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі й тепер зможуть просуватися швидше.

"Український командувач заявив, що Сили оборони увійшли в райони, де вони зіткнулися лише з російськими "тилово-технічними групами". Він очікує, що подальший український прорив у цих районах буде легшим", – наголосили в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на одного з російських мілітарних блогерів, зазначили, що наші захисники атакували в напрямку тилових оборонних рубежів біля Вербового у Запорізькій області. Водночас там підкреслили, що ці звіти не слід тлумачити як те, що українські сили увійшли в російський тил на оперативному рівні.

Нові лінії оборони Росії можуть бути складнішими ніж попередні

В американському Інституті вивчення війни наголосили, що наступні оборонні лінії росіян можуть бути слабшими, ніж ті, що прорвали ЗСУ. Однак аналітики відзначили, що вони все ще становлять серйозну проблему для нашої армії.

Низка оборонних позицій, через які наразі просуваються українські війська, складалася з щільних шарів мінних полів та укріплень. Для їх утримання російські сили доклали значні зусилля у живій силі й техніці,

– сказали експерти.

Вони підкреслили, що на цих позиціях також можуть стояти суцільні масиви протитанкових ровів, так звані "зуби дракона" і додаткові мінні поля.

"Масштаби мінних полів у районі цієї серії підготовлених оборонних позицій невідомі. Хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам можливість відступити", – наголосили в ISW.

Там заявили, що кожна з цих російських ліній оборони є пошаровими позиціями зі своїми власними передовими та тиловими позиціями. Аналітики наголосили на тому, що важливо розрізняти тилові райони окремих російських оборонних позицій і лінії оборони Росії на Півдні України в цілому.

Російські оборонні "лінії" додатково є умовними в тому сенсі, що підготовлені російські позиції не є однорідними по всьому фронту на Півдні України та не повністю укомплектовані,

– розповіли в Інституті.

Наостанок експерти наголосили, що існує додаткова серія підготовлених російських оборонних позицій від нинішнього напрямку українського руху. Однак там зауважили, що російські сили зможуть повністю залучити ці позиції, лише якщо вони матимуть достатню кількість особового складу і матеріальні засоби.