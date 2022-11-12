За прикладом херсонської: Арестович назвав, скільки ще потрібно операцій для перемоги

Росіяни ведуть медійно-політичну війну. Уявіть собі російського командира батальйону чи роти, якого поставили прикривати відхід військ і він бачить, що його солдати йдуть геть. Тому він питає, чому вони йдуть, а солдати отримали наказ відходити на лівий берез з телевізора.

Про це на ютуб каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що своїми медійними виступами, Суровікін і Шойгу підірвали можливість цього угруповання щось робити.

Читайте також Кремль не втомився від війни, йому потрібна лише пауза, – Зеленський про перемовини з агресором

Тепер росіяни навряд зможуть зберегти боєздатність військ із правого берега, щоб перекинути туди. Вони сподіваються, що зможуть втримати Донецьк, Луганськ і Крим, тому зараз будуть намагатись пояснювати, для чого вони взагалі нападали на Україну.

Олексій Арестович пояснив, коли вдастся перемогти Росію: дивіться відео

Арестович каже, що ніхто не дасть їм цього зробити бо у ЗСУ є багато сюрпризів і ще кілька успішних операцій – росіяни не зможуть нічого.

Я навіть можу порахувати скільки таких операцій потрібно – 5 військових операцій і більше жодного російського солдата в Україні,

– переконаний Олексій Арестович.

За його словами, ми проведемо ці операції і росіяни вже не зможуть з цим нічого зробити. Мріяти можна про що завгодно і навряд в Росії після звільнення Херсону, хтось вірить в "успіх".