Позиції в Курській області критичні на переговорах, що можуть відбутися цього року, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. Москва повідомила про контратаку України в регіоні.

Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron's, що посилається на AFP.

Дивіться також Атаки ЗСУ в Курській області: в ISW розповіли про успіхи українських Сил оборони

Чому наступальні дії ЗСУ у Курській області такі важливі

За словами держсекретаря, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".

Їхня (українська – 24 Канал) позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в найближчий рік,

– сказав Блінкен журналістам у Сеулі.

Блінкен додав, що адміністрація Джо Байдена продовжує надавати Києву масштабну безпекову допомогу, щоб підтримати його в протистоянні російській агресії.

Він також застеріг, що навіть у разі припинення вогню Росія, під керівництвом Володимира Путіна, не відмовиться від своїх імперських амбіцій.

Американські посадовці і раніше, і зараз вважають, що лінія фронту в Україні суттєво не зміниться. Однак минулого року Україна неочікувано досягла не абиякого успіху у Курській області.

Хоча держсекретар уникнув детальних коментарів щодо ситуації в Курській області, проросійські джерела повідомляють про нову потужну атаку українських сил.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області Росії, а саме у районі населених пунктів Бердин і Велике Солдатське. У відповідь ворог теж пішов в атаку на певних позиціях, зокрема на Малу Локню, Свердликове та Леонідівку.