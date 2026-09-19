ЗСУ звільнили нові населені пункти на Донеччині під час операції "Вівальді"

Українські військові продовжують успішний наступ на півночі Донеччини в рамках нової операції. Захисникам вдалося звільнити ще кілька населених пунктів і суттєво просунутися вперед.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника штабу Третього армійського корпусу Петра Горбатенка.

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Українські захисники зачистили та деокупували ще низку населених пунктів. Назви звільнених територій поки що тримають у таємниці з тактичних міркувань і з міркувань безпеки військових.

За тиждень також продовжуємо просування. Відповідно, у найближчий час повідомимо вам про нові деталі щодо ведення операції та нові результати щодо її успіхів,

– зазначив він.

Петро Горбатенко зазначив, що українські військові продовжують просуватися, а заявлені раніше показники з часом зростатимуть.

Масштабний контрнаступ Сил оборони на цьому напрямку за задумом командування складається з чотирьох послідовних етапів — за аналогією з порами року у відомому музичному творі.

Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями та не поспішайте зі спойлерами,

– раніше зазначав Андрій Білецький.

Під час першої фази українським бійцям уже вдалося звільнити близько 85 квадратних кілометрів території, що за площею перевищує Житомир. Зокрема, за даними військових, під повний контроль України повернули Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та село Середнє.

Ключовим чинником успіху стала зміна тактики та системне знищення ворожої розвідки. Українські штурмовики просувалися під надійним прикриттям дронів-перехоплювачів, засліплюючи окупантів на полі бою. Завдяки цьому противник втратив понад 1,5 тисячі солдатів, тисячі безпілотників та був змушений відтягнути свої склади з пальним аж до Воронезької області.

Головною метою цих маневрів є не лише повернення земель, а й вихід на вигідні рубежі для побудови стійкої оборони. Як вже повідомлялося раніше, Росія планувала взяти українські міста-фортеці в кільце з півдня та півночі. Однак Сили оборони повністю розгромили північне угруповання ворога, знявши загрозу його просування до Слов'янсько-Краматорської агломерації.