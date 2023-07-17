ЗСУ за час наступу звільнили понад 210 квадратних кілометрів, – Міноборони

Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку контрнаступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 квадратних кілометрів української землі, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни розстріляли сестру з родиною: історія танкіста "Девіда", який обіцяє битися на смерть

Які успіхи має в контрнаступі ЗСУ на Сході

Маляр наголосила, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Крім того, ворог активно наступає на Куп’янському напрямку Харківської області.

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл", – сказала вона.

Заступниця очільника Міноборони наголосила, що наразі завданнями ворога є повернення втрачених позицій і змушення Збройних Сил перекинути туди резерви з інших напрямків. Попри те, що ситуація складна, за словами Маляр, там тривають гарячі бої.

Вона також розповіла про наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, на південному флангу довкола міста-фортеці протягом минулого тижня українські військові щодня просувались.

В результаті покращення оперативно-тактичного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 квадратних кілометрів. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 квадратних кілометрів,

– зауважила Маляр.

На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. За словами, заступниці очільника Міноборони успіху росіяни там не мали.

Що відбувається на Півдні з рухом військових

Маляр зазначила, що на Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там наші військові мали успіхи.

"За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони", – сказала вона.

Так, звільнені території за тиждень збільшилися на 10,9 квадратного кілометра. Також є значне просування вглиб тилу противника.

В цілому просування з часу наступу на Півдні становить 9,25 кілометра, а звільнена площа складає 179,5 квадратного кілометра,

– зазначила Маляр.

До того ж у період з 10 по 16 липня 2023 року на Таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожої техніки, 36 складів боєприпасів противника й 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Також взято в полон 50 військовослужбовців ворога.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини