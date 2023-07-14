Сили оборони просунулись на Мелітопольському напрямку на 1700 метрів: росіяни контрнаступали

Українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. За тиждень вони просунулись на південь та південний схід на 1700 метрів.

Про це під час брифінгу розповів заступник директор департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович, повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація на Мелітопольському та Бердянському напрямках

На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 метрів на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії та 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув,

– зазначив Уршалович.

Водночас загарбники проводили контрнаступальні дії, намагаючись відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.

Своєю чергою, на Бердянському напрямку гвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога. За словами Уршаловича, за минулий тиждень росіяни завдали там близько 50 артилерійських ударів по українських позиціях.

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Загальні втрати Росії у війні

За понад 500 днів повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 236 590 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські захисники перетворили на брухт тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожча ж втрата Кремля від початку повномасштабного вторгнення – крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: