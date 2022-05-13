Контрнаступ ЗСУ навколо Харкова змушує Росію робити важкий вибір, – інститут вивчення війни

Український контрнаступ під Харковом ставить російське командування перед важким вибором: продовжувати обстрілювати місто чи перекинути залишки сил на інший напрямок.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські сили, відведені з Харкова, тепер спрямовані у бік Рубіжного та Сєверодонецька, але ціною поступки території у Харкові, з якої окупанти обстрілювали місто.

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Окрім цього, контрнаступ України також змушує російські підрозділи, які все ще перебувають поблизу міста, зосередити свої бомбардування не по місту, а по українських військах, які атакують.

Український контрнаступ під Харковом починає дуже нагадувати контрнаступ, який зрештою витіснив російські війська з Києва та повністю із Заходу України, хоча ще зарано говорити, чи ухвалять російські подібне рішення тут,

– заявили в інституті вивчення війни.

Росія може спрямувати сили з Харкова на Луганську область

Росіяни можуть відмовитися від зусиль на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве й перейти до оточення Сєвєродонецька та Лисичанська. Повідомлення про те, що російські війська в Попасній просуваються на Північ, у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а не на Схід, у напрямку шосе Слов'янськ-Дебальцеве, підтверджують цю гіпотезу.

Повідомляється, що станом на 12 травня російські війська майже повністю зайняли Рубіжне. І, ймовірно, захопили місто Воєводівка на північ від Сєверодонецька.

Експерти вважають, що, швидше за все, найближчими днями окупанти почнуть наземний наступ у районі Сєверодонецька.

Неясно, чи зможуть російські війська оточити, не кажучи вже про те, щоб захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, навіть якщо вони зосередять свої зусилля,

– додали в інституті.

Постійні повідомлення про деморалізацію російських підрозділів дозволяють припустити, що ефективна бойова міць російських військ на Сході залишається низькою і може впасти ще більше. Крім того, якщо росіяни відмовляться від спроб наступу з Ізюма, українські сили зможуть зосередити свої зусилля на захисті Сєвєродонецька-Лисичанська або, у гіршому разі, оточити росіян навколо цих населених пунктів.

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Згідно з повідомленням Генштабу, минулої доби Росія не проводила на Харківському напрямку наступальних дій. Основні зусилля ворог зосередив на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

Вночі на 13 травня росіяни запустили ракету у Дергачівський будинок культури. Там був облаштований гуманітарний штаб. Будівля, відповідно і гумштаб, повністю зруйновані.

12 травня окупанти вгатили по ангару в селі Шебелинка, що в Ізюмському районі. Внаслідок цього загинуло троє людей.

У ДБР з'ясували, що після окупації росіянами Вовчанська, очільниця місцевого суду вступила у змову з окупантами. Також вона сприяла утворенню так званого "судового органу Росії".

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