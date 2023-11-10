В Україні триває контрнаступ: в ОП озвучили попередні висновки

В Офісі Президента прокоментували контрнаступ ЗСУ. Михайло Подоляк зазначив, що наступальні операції тривають.

Радник Андрія Єрмака заявив, що Україна наступає на Запорізькому, Південному та Бахмутському напрямках. Варто зауважити, що вороги намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Що кажуть в ОП про контрнаступ ЗСУ

Наступальні операції на цілій низці напрямків не завершено, вони не можуть завершитися – це ж не якийсь захід фестивального типу, це війна. Росія веде наступальні дії на Донецькому напрямку – це Авдіївка, Бахмут, на Вугледарському тощо. У нас тривають наступальні операції в повному обсязі на Запорізькому, на Південному напрямку, знову ж таки на тому ж таки Бахмутському напрямку тощо,

– заявив Михайло Подоляк.

Він пояснив, що безумовно є попередні підсумки контрнаступальних дій Збройних Сил України. Зокрема, наші військові зрозуміли:

максимально об'ємно переваги російської оборонної лінії;

куди вороги зробили акценти та чого не вистачає нам;

точний обсяг дефіцитів, які так і не були реалізовані ні напередодні наступу, ні під час наступу.

У Росії, наприклад, як була перевага в повітрі по лінії фронту, так вона і зберігається. А це, відповідно, певним чином істотно позначається на швидкості просування. Далі, якщо був дефіцит засобів з розмінування, то, звісно ж, це позначається,

– заявив Подоляк.

Проте він пояснив, що 5 місяців наступальної операції довели, що:

Росію можна вичавлювати навіть у стані, коли вона перебуває в такій об'ємній обороні. За словами Подоляка, це не той обсяг вичавлювання, який планувався спочатку, проте ми просуваємося вперед за цілою низкою напрямків;

навіть у стані, коли вона перебуває в такій об'ємній обороні. За словами Подоляка, це не той обсяг вичавлювання, який планувався спочатку, проте ми просуваємося вперед за цілою низкою напрямків; дуже ефективно себе проявляють далекобійні ракети, які дають змогу різко скоротити можливості Росії для ведення маневреної війни – перекидати додатково резерви та ресурси.

"І якщо буде збільшення цього виду зброї (далекобійних ракет – 24 Канал) в України, то, звісно, можна буде суттєво зменшити якраз-таки боєздатність російського окупаційного угруповання. Зрозуміло і що, наприклад, за такої інтенсивності війни вкрай якісно себе проявляють дрони, і потрібно інвестувати багато в дрони, саме в оперативні та оперативно-тактичні дрони, які працюють по лінії фронту...", – пояснив Подоляк.

За його словами, мовиться про дрони, що літають на відстань до 10, 15, 20, 25 кілометрів і, відповідно, працюють точково по конкретних одиницях військової техніки, по живій силі ворога.

Зеленський пояснив, що сповільнило контрнаступ ЗСУ

Володимир Зеленський розповів, що під час контрнаступу наших військових виникло декілька неприємних сюрпризів, що сповільнили процес. Зокрема, деякі проблеми були з очікуванням військової допомоги.

Президент подякував партнерам за допомогу, проте пояснив, що іноді рішення про допомогу ухвалюється повільніше, тож Україна недоотримує обіцяне. Так, Збройні Сили України чекали на боєприпаси сім місяців. За цей час Кремль все замінував на Півдні.

Ба більше, зараз увага країн розділилась та спрямовується й на війну на Близькому Сході. За словами президента, зараз є багато викликів, через що і є деякі повільні процеси.