У противника не буде шансів, – генерал армії назвав передумову великих змін на Півдні

В Інституті вивчення війни відзначили просування Збройних Сили України біля Роботиного та Вербового, що у Запорізькій області. На Південному напрямку наші військові справді мають серйозні шанси розгорнути велику наступальну операцію.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що передумови для цього є. За його словами, головне завдання – перекрити постачання росіян для ворожого угрупування, яке перебуває на цьому напрямку.

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Які перспективи мають ЗСУ

Упродовж останніх тижнів Україна проводить широкомасштабні вогневі операції, зокрема біля Роботиного та Вербового. На думку Маломужа, сьогодні це той напрямок, який створює передумови не тільки для просування до Токмака, але й для знищення ворожих резервів.

Сьогодні це потужний плацдарм для широкомасштабних наступальних операцій на Півдні. Якщо ми зробимо це ще до погіршення погодних умов, у противника шансів не буде. Ми їх залишимо без допомоги ззовні,

– розповів генерал армії.

Якщо перекриття постачання росіян, то це позбавить Запорізьке угрупування значної кількості ресурсів. Також це дозволить Україні рухатися далі й поетапно дійти до моря.

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Погода не стане на заваді

Україна має якісну артилерію, яка дозволяє відкидати окупантів якнайдалі. Завдяки далекобійній зброї противник відходить і навіть не може вражати наші засоби, не те щоб наступати. Це також для нас позитивна передумова.

До погодних умов українські військові вже адаптувалися. Щобільше, ми перебуваємо на своїй території, у нас є бійці, які були на війні у різні пори року, тому знають, як ефективно працювати. До того ж підрозділи Сил спеціальних операцій навіть тренують воювати взимку, тому погода контрнаступу не зупинить.

ССО навчені воювати взимку, у сніг та дощ, використовуючи таку погоду, як перевагу перед ворогом. Звісно, певні корективи будуть: по часу, напрямках, але погоду треба використати вміло для того, щоб отримати переваги на конкретному напрямку,

– підкреслив генерал.

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