Ворог в глухому куті на фронті, відбивається жалюгідними фейками: зведення від Світана

На усіх відтинках фронту Збройні Сили України активізували свій наступ і мають впевнене просування. Росіянам немає чого відповісти, окрім чергових фейків про Кирила Буданова та Валерія Залужного, які продукуються від страху та безвиході.

Українцям варто не зважати на подібні вкиди росЗМІ, а вірити в українську армію, адже вона демонструє реальні успіхи ціною надзвичайних зусиль. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Детальніше ЗСУ мають успіхи по усій лінії фронту: карта бойових дій станом на 16 червня

Нагадаємо, російські пропагандисти запевняли, що генерал Валерій Залужний поранений і потребує "трепанації черепа", а голова української розвідки Кирило Буданов нібито постраждав від ракети, яка прилетіла в сусідню будівлю з його кабінетом.

От тільки виглядає це направду жалюгідно, адже поки бункерний дід закрився зі своєю валізкою під землею, українські посадовці та військові продовжують виконання своїх завдань, з'являється на публіці, в медіа та спілкуються з військовими і цивільними українцями.

Ситуація навколо Вугледара

Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомив, що в районі Вугледара в українських захисників фіксуються хороші просування. Бійці з напрямку повідомляли, що просування є на понад кілометр.

За словами полковника запасу, українські захисники зараз націлені на висоти навколо міста, які досі зайняті окупаційною армією ворога. Це потрібно для формування плацдарму для подальшого прориву в напрямку Волновахи.

Також зараз зусилля ЗСУ направлені на зрізання виступу неподалік Великої Новосілки, як тільки фронт буде вирівняно, відбуватиметься подальше просування. Все це залежить від задуму Головнокомандувача української армії.

Крім того, ЗСУ наразі намагаються зрізати виступ від Бахмута до Білогорівки. З Білогорівки також фіксується просування українського війська.

Оперативна інформація й огляд фронту від Світана: дивитися відео

Влучно мінусуємо окупантів

Відомо, що на Арабатській Стрілці було ліквідовано заступника начальника Воронезького главку Сєргєя Постовалова. Також з'явилися супутникові знімки з Генічеська, де ЗСУ влучили у військову базу окупантів. Зауважимо, що від Генічеська до лінії фронту 120 кілометрів.

Світан вважає, за масштабом руйнувань влучання відбувалися зброєю, як мінімум, з бойовою частиною вагою пів тонни. На таку дальність в України зараз є лише ракети Storm Shadow.

Нині, першою чергою, стоїть завдання відмінусувати якомога більше окупантів. До того ж в таких місцях може перебувати чимало осіб з керівного складу армії ворога.

В Курські області неспокійно

На території Росії теж тривожно, з Курської області надійшли повідомлення, що невідомий безпілотник влучив у вежу зв'язку.

Вузли зв'язку потрібно знищувати, це військові об’єкти, наголосив військовий експерт. Імовірно, це справа рук підрозділу "Кракен", який знищує російську систему виявлення.

Також з'явилася інформація, що до Курської області росіяни перекинули ракетний комплекс "Бал", ракети з якого можуть діставати до столиці. Це стара російська протикорабельна ракета, яка має реактивний двигун. Ракета вважається крилатою, бойова частина близько 150 кілограмів.

Є також інформація, що росіяни могли її модернізувати, аби дальність була не 250 кілометрів, а 500, це можна було зробити лише шляхом зменшення бойової частини, пояснив полковник в запасі. Ракета приблизно рівня "Калібру" чи Х-101, але менша. Українська система ППО може збивати її, як і решту ракет, тобто особливої небезпеки вона не несе.

Оскільки ракета є протикорабельною, вона може прицілюватися по великих залізних цілях для радіовідображення.

Фактично ППО може навіть не помітити різницю під час збивання цієї ракети, однак кількість обстрілів може збільшитися, для цього мають бути ліквідовані самі установки на землі. Безпілотниками знищити пускову установку досить реально,

– резюмував Світан.