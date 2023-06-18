Успіхи біля Авдіївки: українські військові просунулися на понад один кілометр

Захисники України не зупиняються та кілометр за кілометром звільнюють землі нашої держави від навали окупантів. Успіхи, зокрема, є й поблизу Авдіївки.

Там військові звільнили від триколору уже понад один кілометр української території. Про це в етері телемарафону розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ не втрачають жодного шансу вибити окупантів

Вдалося захисникам звільнити ці території всього за останні два тижні. Наразі військові мають успіхи на північ від Авдіївки.

Також за словами Віталія Барабаша, ЗСУ не втрачають жодної нагоди та проводять невеличкі оперативні позиційні контратаки.

Будь-яка можливість хоч на маленький контрнаступ, оперативний, вони це роблять. Не втрачають навіть маленького шансу, використовують усі можливості. І в принципі поки це не видно на інтерактивній мапі DeepState, але за останні два тижні наші просунулись вперед трохи більш як на кілометр,

– повідомив начальник Авдіївської МВА.

На Бахмутському напрямку також є успіхи

Тиснуть ворога захисники України і на Бахмутському напрямку. Старший солдат 80-ї ОДШБр Антон Петрівський розповів, що на відтинку фронту, де працює 80-та ОДШБр ЗСУ, наступальні дії відбуваються постійно. З того самого моменту, коли вони опинилися на Бахмутському напрямку для стримування ворога на околицях міста.

Ми щоразу просуваємо їх назад, посадка за посадкою,

– розповів Петрівський.

Ба більше, контрнаступальні дії тривають й у самому Бахмуті. Також відбулися й наступальні дії в районі Берхівського водосховища, де титани України зайняли важливу висоту. Вона може посприяти подальшому оточенню Бахмута.

Однак до контрнаступу на Бахмутському напрямку готувалися й окупанти. Для оборони вони серйозно окопалися, що створює додаткову перешкоду для українських оборонців у захопленні окремих ділянок. Проте наскільки це їм поможе – ще питання, адже, за словами старшого солдата, оборонці України підвищили рівень майстерності щодо захоплення їхніх оборонних споруд.

Оборонцям потрібна наша допомога

Захисники України роблять все можливе для того, щоб звільнити якомога більше земель та подарувати кожному з нас можливість жити, працювати та радіти кожному дню у незалежній та вільній державі. Однак поки військові перебувають на фронті, й у тилу не можна забувати про війну, про те, що кожен звільнений клаптик землі вимірюється не лише кілометрами, а й здоров'ям та життям оборонців.

Маленьких донатів, як відомо, не буває, тому 24 Канал відкрив збір на реактивну систему залпового вогню та пікап для 130 батальйону ТрО, який просто зараз боронить та звільнює Бахмутщину. Тож долучитися до важливого збору ви можете за посиланням.