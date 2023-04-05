Контрнаступ точно буде, – Резніков пояснив, чому не розголошують його деталі

Україна готується до контрнаступу. Про нього всі говорять, але достеменно невідомо, коли він розпочнеться. Чому так відбувається, пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Олексій Резніков наголосив, що з українцями намагаються "максимально відверто комунікувати". Водночас слід розуміти, що оборонне відомство не може розкривати усіх планів.

Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Ворог не повинен знати

Зокрема, мовиться про плани, пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання. Це роблять для того, щоб російські загарбники не знали, що робитиме ЗСУ. Слід розуміти, що ворог за всім пильно стежить та намагається зрозуміти, що на нього очікує.

Тому ми кажемо: так, контрнаступ буде, його задача послабити оборону ворога, в певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Але точні дати ми не скажемо, адже є багато факторів,

– наголосив Резніков.

Зокрема, мовиться про погодні умови, стан того ж ґрунту. На контрнаступ впливає низка чинників. Тому, наголосив Резніков, у Генштабі оберуть оптимальний час, як це свого часу відбулося, до прикладу, на Харківському напрямку.

Окупанти готуються до контрнаступу на Луганщині

Ексглава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 Каналу розповів про паніку, яка поглинула окупантів. Вони на Луганщині відчайдушно споруджують фортифікаційні споруди в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Гайдай нагадав, що кілька місяців тому поблизу Старобільська загарбники будували вже другу лінію оборони. Там ворог вирив окопи, набудував бліндажів, капонірів, зарив важку техніку та ретельно замінував дороги й лісосмуги. Усе з розумінням, що неодмінно їх викурюватимуть звідти.

Ексглава ОВА зауважив, що лісосмуги перекопані норами. Деякі з них сягають десятків метрів. І хоч цей підхід дозволяє ворогам ховатися від обстрілів, від контрнаступу це їх не врятує.

Зауважимо, що в Інституті з вивчення війни пов'язали ядерні погрози Путіна з контрнаступом ЗСУ. Аналітики вважають, що передача Білорусі ядерної зброї та пришвидшення рішення про інтеграцію в союзні держави – продовження політики шантажу.