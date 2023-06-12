Росія перекинула 90% резервів на Запоріжжя, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, – Welt

Безсумнівно, що росіяни очікували українського контрнаступу та роблять усе для того, аби його стримати. Зокрема, ворог стягнув 90% власних резервів до Запорізької області.

Про це пише німецьке видання. ЗМІ також стверджу, що Україна задіяла 25% своїх резервів для ведення наступальних дій. Тобто у перспективі перевага саме за нашими воїнами.

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Настрої на Заході змінилися після перших успіхів ЗСУ

Видання відзначає, що зараз Україна тільки випробовує отриману від партнерів зброю на полі бою, однак перші результати свідчать про успіх ЗСУ на окремих ділянках фронту. ЗМІ наголошує, що вперше від звільнення Херсонщини у листопаді минулого року, українські прапори піднімають в населених пунктах, які раніше захопила Росія.

Київ уперше за довгий час звільняє землю. Однак поки що Україна лише випробовує різне озброєння, яке може бути використано для великої атаки. Вона особливо вразлива, про що свідчать знищені танки Leopard 2. Однак у довгостроковій перспективі Київ має явну перевагу,

– наголошує видання.

У Запорізькій та Донецькій областях наші воїни вже звільнили Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку. Як відзначає видання, саме в районах цих населених пунктів ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони ворога.

Також німецьке ЗМІ звернуло увагу на те, що після того, як у мережі активно поширювали відео, на яких було видно ураження танка Leopard 2 та БМП Bradly, на Заході були хвилювання щодо того, що в українських воїнів виникли проблеми з наступом ще до його початку. Однак фото та відео з деокупованих сіл змінили настрої партнерів і тепер вони налаштовані більш оптимістично і вони, як і кожен із нас, вірять у те, що українським військам вдасться деокупувати захоплені росіянами території.

Успіхи ЗСУ на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень на Таврійському напрямку фронту наші воїни звільнили населені пункти Лобкове, Левадне та Новодарівку Запорізької області й Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку на Донеччині. На окремих ділянках ЗСУ просунулися на 6,5 кілометра і загалом звільнили 90 кілометрів квадратних території. В деокупованих селах триває зачистка. Звільнені пункти Донеччини знищені на 75%, звідти евакуювали 11 людей.

Крім того, є успіхи у на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр повідомила, шо на лівому фланзі Бахмута наші воїни просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5. Площа звільненої території – 16 кілометрів квадратних.