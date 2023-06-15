Контрнаступ України почався, але головне – ще попереду, – Reuters

Упродовж останнього тижня запеклі бої точаться на низці напрямків. Про контрнаступ ЗСУ не говорить лише лінивий. Водночас експерти наголошують, що найважливіше очікує попереду.

Власне, оглядачі роблять акцент на тому, що наші військові ще не дійшли до головної оборонної лінії Росії. Саме там сконцентрована основна частина сил ворога, які очікують на просування ЗСУ.

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Україна почала основну фазу операції

На цьому наголошують у виданні. Оглядачі зауважили, що наші військові завдали удару на двох ділянках південно-східного фронту. Таким чином ЗСУ розпочали основну фазу "довгоочікуваної операції". Результатами цього стали сім відвойованих сіл на момент виходу матеріалу Reuters.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень висловив припущення щодо втрат з боку обох сторін. За його словами, "багато що зводиться до виснаження".

Ризик для них (українців – 24 Канал) полягає в тому, що перш ніж вони доберуться до цієї (російської – 24 Канал) лінії оборони, вони зазнають занадто великих втрат, і буде занадто важко її прорвати,

– зазначив він.

У виданні підкреслили, що Росія підготувала тисячі оборонних позицій: від краю країни-агресорки і аж до окупованого Криму. Зокрема, мовиться про мінні поля, протитанкові рови, ряди тих самих "Зубів дракона" та траншеї.

Оглядачі звернули увагу на оборонні позиції. В основному вони сконцентровані на Півдні. Там Росія прагне зробити все можливе для того, щоб наші військові не перерізали сполучення з Кримом.

У ЗСУ є вибір, як діяти

"Україна має вибір. Вона не може досягти стратегічної несподіванки, але вона з усіх сил намагатиметься досягти оперативної і тактичної несподіванки", – сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник з питань наземної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, наші військові можуть скористатися методами, які спрацювали восени минулого року. Мовиться про поширення дезінформації, обману ворога та вдале камуфлювання.

Тим часом Лі зауважив, що у Москви на Півдні може бути проста стратегія. Ворог може прагнути максимізувати втрати ЗСУ до того моменту, коли вони дійдуть до основної лінії оборони. Вона розташована за 10 – 15 кілометрів від лінії зіткнення.