ЗСУ поступово просуваються: у Міноборони розповіли, скільки територій звільнили за тиждень

Збройні Сили України продовжують наступати на різних напрямках. Протягом минулого тижня на Півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також пояснила, чому Міноборони підбиває підсумки через кілька днів, передає 24 Канал.

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Маляр наголосила, що інформацію щодо успіху ЗСУ оновлюють за тиждень, тому що ситуація день у день нестабільна, все може змінитися, а війська – не завжди закріплюються відразу. Тому наступного дня може бути геть інша ситуація. Для того, щоб бути максимально коректними, у Міноборони набирають інформацію за кілька днів – тиждень. Тоді Україна може проаналізувати усю ситуацію й побачити більш-менш стабільні зони.

До прикладу Маляр наводить успіхи просування ЗСУ протягом минулого тижня. За її словами, на Бахмутському напрямку звільнили 2 квадратних кілометри, а разом – це вже 37 квадратних кілометрів від початку наступальних дій Сил оборони.

На Півдні минулого тижня звільнили 12 квадратних кілометрів, а за весь час наступу – 204 квадратних кілометри.

Зараз по всіх напрямках – і на Півдні, і на Сході – ми поступово здійснюємо просування вперед. І це не лише Бахмутський напрямок. Але спочатку треба закріпитися, а потім ми зможемо про це все сказати,

– заявила Маляр.

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