ЗСУ поступово просуваються: у Міноборони розповіли, скільки територій звільнили за тиждень
Збройні Сили України продовжують наступати на різних напрямках. Протягом минулого тижня на Півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також пояснила, чому Міноборони підбиває підсумки через кілька днів, передає 24 Канал.
Цікаво Будуть зміни на мапі Deep State: боєць ЗСУ заінтригував подіями неподалік Вугледара
Скільки територій звільнили від російських загарбників
Маляр наголосила, що інформацію щодо успіху ЗСУ оновлюють за тиждень, тому що ситуація день у день нестабільна, все може змінитися, а війська – не завжди закріплюються відразу. Тому наступного дня може бути геть інша ситуація. Для того, щоб бути максимально коректними, у Міноборони набирають інформацію за кілька днів – тиждень. Тоді Україна може проаналізувати усю ситуацію й побачити більш-менш стабільні зони.
До прикладу Маляр наводить успіхи просування ЗСУ протягом минулого тижня. За її словами, на Бахмутському напрямку звільнили 2 квадратних кілометри, а разом – це вже 37 квадратних кілометрів від початку наступальних дій Сил оборони.
На Півдні минулого тижня звільнили 12 квадратних кілометрів, а за весь час наступу – 204 квадратних кілометри.
Зараз по всіх напрямках – і на Півдні, і на Сході – ми поступово здійснюємо просування вперед. І це не лише Бахмутський напрямок. Але спочатку треба закріпитися, а потім ми зможемо про це все сказати,
– заявила Маляр.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- У Міноборони наголосили, що не варто оцінювати наступ ЗСУ лише за кількістю звільнених територій. Ганна Маляр заявила, що важливе значення мають і втрати, які українські військові завдають Росії.
- Запеклі та серйозні бої тривають на Сході. Ворог не полишає спроб наступати на Лиманському, Куп'янському та Сватівському напрямку, але ЗСУ мужньо зупиняють спроби ворога штурмувати українські позиції.
- У ЗСУ наголосили, що ворог посилив обстріли позицій військових. Проте наші Герої закріплюються на досягнутих рубежах та з артилерії б'ють по цілях противника, проводять контрбатарейну боротьбу. Лише протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.