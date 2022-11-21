Як Харківська спецоперація: у МВС спрогнозували сценарій подальшого контрнаступу

ЗСУ обов'язково звільнить усі тимчасово окуповані території. Але це точно не буде контрнаступ за всяку ціну. Україні важливо берегти життя військових.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, зараз недоречно розмірковувати про подальший контрнаступ ЗСУ, адже його планує винятково Генеральний штаб. Про напрямок майбутніх атак ніхто зараз не говоритиме.

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Операція може готуватися не одна

Як наголошує Смірнов, подальший контрнаступ буде на тому напрямку, який буде найвигіднішим. Це може відбутися і за планом Харківської спецоперації

Це все, звісно, фантазії, а не плани Генерального штабу. Думаю, ми будемо атакувати там, де це буде абсолютно вигідно. Як це сталося під час Харківської спецоперації. Ворог очікував від нас ударів у зовсім інших місцях,

– зазначив Смірнов.

Зрозуміло, що командування буде дотримуватися основної стратегії – берегти життя українських військових. Тому не варто очікувати контрнаступу за будь-яку ціну. Краще зробити все пізніше, але без зайвих ризиків. Але Україна обов'язково звільнить усі тимчасово окуповані території.

Смірнов підкреслює, що операція може готуватися не одна. Але ніхто з військових не буде зараз розповідати про можливі плани. Цілком ймовірно, що подальший удар відбудеться на тому напрямку, на якому ворог взагалі нічого не очікуватиме.

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Додамо, російські окупанти зазнають шалених втрат у війні проти України. Станом на 21 листопада Збройні Сили знищили вже 84 600 загарбників. А за попередню добу, 20 листопада, на "концерт до Кобзона" відправилися ще 390 окупантів.

Крім того, окупаційні війська зазнали значних втрат у техніці. Так, українські військові вже знищили 2892 одиниці ворожих танків, 5822 бойових броньованих машин, 1870 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 одиниць ППО, 278 літаків тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.