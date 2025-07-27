ЗСУ оточили та ліквідували підрозділи трьох російських бригад на Сумщині, – Kyiv Post

З недавньою тенденцією невпинних російських наступальних дій різко контрастувала двотижнева битва на Сумщині. Українська піхота розгромила й знищила елементи трьох ворожих бойових бригад, які очолювали вторгнення в регіон.

Захисники вбили або поранили сотні окупантів, багатьох узяли в полон. Це підтвердили як прокремлівські, так і прокиївські джерела, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

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Що відомо про успіх на Сумщині?

Видання проаналізувало інформацію офіційних українських джерел, провідних ЗМІ, незалежних дослідників OSINT, бойові звіти українських підрозділів та коментарі в російських соціальних мережах. Зрештою, підтверджено перемогу України, унаслідок якої знищено близько 700 російських військових та їхню техніку в прикордонному регіоні.

Це сталося на фоні масштабного літнього наступу ворога. Перші повідомлення про український успіх поблизу села Кіндратівки за 4 кілометри від західної частини Курської області з'явилися в п'ятницю, 25 липня. А згодом 225-й полк опублікував відео з місця подій.

Довідка: 27 липня в угрупованні військ "Курськ" офіційно підтвердили звільнення від села Кіндратівка на Сумщині. За даними DeepState, операцію провів 225-й Окремий штурмовий полк, ліквідувавши батальйон 40-го ОБрМП, батальйон 155-го ОБрМП та батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади окупантів і їхнього комбата.

У понеділок, 28 липня, запеклі бої ще тривали біля сусіднього села Андріївка, однак за численними непідтвердженими повідомленнями платформ OSINT та інших українських підрозділів його також могли звільнити.

Як тривала операція?

За даними азербайджанського військового аналітика Агіла Рустамзаде, на якого посилається Kyiv Post, українські війська чекали на погану погоду, аби розпочати перші атаки на Сумщині.

11 – 12 липня – перші українські атаки, що успішно прорвали російські лінії поблизу Кіндратівки;

– перші українські атаки, що успішно прорвали російські лінії поблизу Кіндратівки; другий тактичний прорив відбувся через 1 – 2 дні, що дозволило українцям просунутися на 4 кілометри та ізолювати сотні російських солдатів, які захищали позиції в селі та навколо нього;

17 – 18 липня – російські контратаки, спрямовані на відновлення зв'язку зі своїми оточеними військами, однак окупанти не змогли прорватися через сильний артилерійський вогонь, підтриманий FPV і роями ударних дронів;

– російські контратаки, спрямовані на відновлення зв'язку зі своїми оточеними військами, однак окупанти не змогли прорватися через сильний артилерійський вогонь, підтриманий FPV і роями ударних дронів; протягом наступного тижня українські війська відтіснили оточених росіян у менший периметр;

до 24 липня російський опір фактично зник;

російський опір фактично зник; 25 липня українська піхота захопила останні російські позиції в Кіндратівці.

Російські військові блогери, що нібито описували ситуацію всередині ізольованого російського периметра, повідомляли про зменшення запасів боєприпасів, медикаментів, їжі та води.

Якщо деталі цих боїв виявляться точними, ця перемога стане найзначнішим успіхом Сухопутних військ ЗСУ з червня 2024 року, коли їхні війська просунулися на десятки кілометрів углиб Курської області Росії,

– пише Kyiv Post.