Маємо можливість встигнути першими, – полковник ЗСУ про контрнаступ
Україна отримує наступальну зброю від своїх парнерів. Початок контрнаступу України залежатиме від військової спроможності, яку Генштаб тримає в секреті.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він також згадав, що партнери України мають аргументи, чому з контрнаступом варто дещо почекати.
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За словами Світана, в України є можливість почати наступальні дії раніше за Росію, ба більше таку можливість ми мали навіть влітку. Однак експерт наголошує, що потрібно дослухатися і до партнерів, які радять не поспішати з наступальними діями, а дочекатися постачання озброєння.
Коли в росіян з'явиться можливість для наступу
Світан переконаний, що в першу чергу потрібно виходити з можливостей та потреб української армії, про які широкому загалу невідомо, адже це секретна інформація.
У нас є можливість наступу, до того, поки росіяни зможуть посадити свою піхоту на броню. Більш-менш їм це вдасться до кінця весни. Наполовину – десь до початку,
– додав полковник.
Він припускає, що в березні – квітні росіяни зможуть поставити завдання для виконання певних наступальних дій, однак воно не буде широкомасштабним. Більшого масштабу їхній наступ може набути в кінці весни – на початку літа.
"Нам просто потрібно до цього моменту встигнути вибити росіян з якомога більшої площі окупованої території України. Я думаю, ми це питання вирішимо, зокрема і з допомогою наших союзників", – резюмував Світан.
Світан про контрнаступ України: дивитись відео
Український контрнаступ: останнє
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