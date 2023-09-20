Завойовуємо перевагу в повітрі, щоб потім працювати авіацією: військове зведення від Світана

ЗСУ вже почали завойовувати перевагу в повітрі щонайменше у Криму. Так ми готуємося до широкомасштабних наступальних дій з повного витіснення окупаційних військ за допомогою авіації.

Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що великі наступальні дії пов'язані з передачею нам авіації.

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Світан зазначив, що погода внесе свої корективи у наступ наших військ. Є певні регіони, які точно будуть виключені з великих наступальних дій, наприклад, північний схід Донбасу.

Для нас це, до речі, саме на руку, тому що там росіяни намагаються наступати,

– зауважив полковник запасу.

Йдеться, зокрема, про Куп'янськ, Сватове, Кремінну, північ Бахмута й саме місто. На його думку, тут фронт не буде рухатися з великою швидкістю.

Водночас, за його словами, взимку є кілька напрямків, де ми можемо рухатися без проблем за погіршення погодних умов. Це Горлівська та Єнакіївська агломерації, а також Донецько-Макіївська агломерація, де дороги з твердим покриттям.

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Полковник запасу заявив, що можна також форсувати Дніпро за будь-якої погоди та рухатися Півднем на звільнення Криму. Деокупувати півострів можливо, припустимо, без виходу на Азов, й робити це можна навесні, восени й узимку, зокрема.

Він пояснив, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зав'язує великі наступальні дії на передачу нам авіації. Тобто широкомасштабні наступальні операції з повного витіснення та знищення російської армії раніше за весну не розпочнуться.

Спершу завоювання переваги в повітрі, а потім рух,

– наголосив Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що завоювання переваги в повітрі ми вже почали принаймні в Криму. Адже удари по дальніх засобах виявлення окупантів – це початок дій із завоювання переваги, щоб потім можна було працювати авіацією.

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Україна продовжує успішно звільняти свої території від російських загарбників. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі зауважив, що ЗСУ деокупували понад 54% своєї землі й продовжують зберігати стратегічну ініціативу.

Завдяки деокупації Кліщіївки й Андріївки на Бахмутському напрямку ЗСУ здобули новий плацдарм, який надасть можливість продовжувати повертати українські території. Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зазначив, що на цій ділянці фронту розташовані панівні висоти.

Водночас російські військові й надалі обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, у ніч на 20 вересня загарбники атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.