Маневруємо та шукаємо слабкі місця ворога, – генерал армії оцінив темпи наступу ЗСУ

Контрнаступальна операція Збройних Сил України не припиняється. Попри потужну оборону ворога наші воїни маневрують та рухаються уперед.

Про це 24 Каналу сказав генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Темпи просування лише доводять мужність наших воїнів, яким вдається долати мінні поля, численні укріплення та фортифікаційні споруди, спрямовані на стримання наступу ЗСУ.

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Зрозуміло, що це і справа командування, – враховувати цю складову, шукати слабкі місця та здійснювати маневри. Це те, що ми зараз робимо, щоб пробити захист противника, перерізати їх логістичні шляхи, звільнити Запорізьку та Херсонську області та рухатись у бік Криму,

– наголосив генерал армії.

Перспектива звільнення Бахмута – висока

Бахмут є знаковим для політичного керівництва Росії та особисто Владіміра Путіна. Сьогодні Україна долучила резерви, щоб оточити місто з Півдня і Півночі.

"Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку. Ми все це передбачаємо, залучаємо наші резерви, рухаємось уперед. Перспектива звільнення Бахмута надзвичайно висока", – мовив Маломуж

Контрнаступ ЗСУ: останнє